Giunti, la soddisfazione per il risultato: "Tanta partecipazione alle primarie, la vittoria è un risultato di squadra"

di Glenda Venturini

Il vincitore delle primarie commenta: "Dato davvero notevole è l'affluenza in questa domenica di vacanze: è il segno di un Pd che ha una sua anima forte, qui a Reggello". Le congratulazioni del Senatore Parrini





Tanta soddisfazione, sia per la sua vittoria che per l'affluenza a queste consultazioni primarie: Piero Giunti, uscito vincitore dal confronto interno con Adele Bartolini, nel suo commento a caldo mette in luce gli aspetti positivi di questo percorso, che tra l'altro ha visto Reggello come unico comune in Toscana ad affrontare le primarie quest'anno.

"Il dato davvero bello - commenta Giunti - è che in una giornata come questa, una domenica di caldo e di vacanza, ci sono state ben 2.200 persone che sono venute a votare. Il Partito Democratico di Reggello ha organizzato bene le primarie, con tanti volontari, questo vuol dire che qui il Pd ha una sua forza, un'anima: ci ha messo in condizione di svolgere in questo mese dei bei dibattiti, nei quali io e Adele ci siamo confrontati sui temi politici senza mai entrare sul piano personale, altro elemento assolutamente importante".

"Si vince con la squadra - puntualizza Piero Giunti - questo è un ottimo risultato, oltre ogni aspettativa, ma che mi fa percepire l'affetto e la stima di tante persone. Da domani però inizia un nuovo percorso, tutti insieme per costruire e per affrontare le elezioni del prossimo autunno: il mio pensiero va in questo momento al gruppo, con cui lavorare da questo momento in avanti".

Tra i primi a congratularsi per il risultato, il senatore PD toscano Dario Parrini: "Un grande in bocca a Piero Giunti che ha vinto con largo margine le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Reggello: 2.200 votanti in un comune di 16.500 abitanti sono una cifra considerevole! Un ringraziamento anche ad Adele Bartolini che con Piero ha dato vita a un confronto corretto e intenso, un arricchimento per tutti".