Giulio Camarlinghi veste la maglia del Montevarchi

di Michele Bossini

Un attaccante scuola Livorno va a rinforzare l'Aquila





Il Montevarchi ha tesserato l'attaccante classe 1999 Giulio Camarlinghi, che già da alcuni giorni era in prova coi rossoblù.

Il giocatore, scuola Livorno con venti presenze e sei reti nella nazionale under 17 e che coi labronici avevano anche debuttato in serie C, aveva iniziato la stagione a San Giovanni collezionando quattro prima di essere svincolato. Nel curriculum di Camarlinghi una ventina di presenze in serie D con il Como.