Giulia Coppi lascia "Alleanza per Bucine". Rimarrà in consiglio comunale autonomamente

di Matteo Mazzierli

La consigliera del Comune di Bucine ha annunciato durante l'ultimo consiglio comunale di volersi slegare dal gruppo di minoranza





Frattura per il gruppo di minoranza "Alleanza per Bucine" durante l'ultimo consiglio comunale: la consigliera Giulia Coppi ha annunciato l'abbandono dalla sua lista di appartenenza.

La decisione di Coppi è stata comunicata in seduta consiliare tramite videocalling: ciò sarebbe dovuto a divergenze di natura politica che la consigliera si è riservata di non comunicare in dettaglio. Coppi rimarrà in consiglio, organizzandosi in modo autonomo e attuando tutte le procedure del caso.