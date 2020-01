Giù le temperature, occhio al ghiaccio: codice giallo di Protezione civile

di Glenda Venturini

Nella notte tra 5 e 6 gennaio codice giallo per rischio ghiaccio nei fondovalle interni, Valdarno compreso





Rischio ghiaccio sulle strade del Valdarno, questa notte: il tempo stabile, con l’alta pressione e il permanere di temperature rigide, renderanno possibili gelate notturne in particolare nei fondovalle più interni della Toscana. Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla per la notte tra il 5 e il 6 gennaio, con durata fino alle 9 di lunedì.

Interessato al fenomeno quasi tutto l’arco orientale, dalla Garfagnana al bacino interno del Fiora e dell’Albegna, passando per Mugello, Romagna toscana e bacino del Reno, Casentino e Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana. Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato e Siena.

Saranno possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Possibili anche localizzati problemi negli spostamenti e temporanei problemi alle reti di distribuzione di servizi. Gli operatori di protezione civile e dei comuni sono stati allertati e si occuperanno della salatura delle principali vie di comunicazione.