Giovedì Santo ai box per il Montevarchi e la Sangiovannese

di Michele Bossini

Il Giovedi Santo era solito vedere le squadre di serie D in campo





Montevarchi e Sangiovannese ai box oggi, giorno del Giovedi Santo che era solito vedere le squadre di serie D in campo. Nello specifico, per quella che sarebbe stata la quart'ultima giornata di campionato, gli aquilotti avrebbero dovuto essere di scena ad Agliana mentre il Marzocco avrebbe dovuto ricevere la visita dell'Albalonga.

Questo in attesa di sapere se ed eventualmente quando si ripartirà e semmai con che modalità saranno portati in fondo i campionati. Qualche indicazione potrebbe arrivare dalla riunione della Lnd in programma per martedì 14, anche se non è da escludere che alla fine non venga presa nessuna decisione.