Giovani D Valore, il Montevarchi primo nel girone E

di Michele Bossini

Aquilotti primi con 1261 punti davanti al Foglino e allo Scandicci





Il dipartimento interregionale ha pubblicato la graduatoria definitiva, per ciascun girone, del progetto Giovani D Valore, che premia i club più virtuosi nell’utilizzo degli under.

I punteggi conseguiti dai singoli club sono comprensivi dei bonus relativi all’attività giovanile come previsto dal regolamento e per la stagione 2019-2020 nel girone E a chiudere in testa è stato, dopo il secondo post dello scorso anno, il Montevarchi con 1261 punti, davanti al Foglino (1230) e allo Scandicci (1215).