Giovani del Valdarno promuove un'indagine sull'associazionismo

di Martina Giardi

Un’indagine online promossa dall’associazione Giovani del Valdarno per conoscere chi si impegna nel volontariato, raccogliere nuove idee e favorire la partecipazione





Al via il questionario dell'associazione Giovani del Valdarno per sondare problematiche, richieste e situazioni riguardo all'impegno attivo dei giovani con il volontariato. Giovani del Valdarno è nata nel 2020 a Figline con l’obiettivo di portare la voce dei giovani nel dibattito pubblico e nei processi decisionali di tutto il territorio valdarnese.

Qual è il rapporto tra i giovani valdarnesi e l’associazionismo? Quanti di loro sono impegnati come volontari? E qual è, invece, l’associazione alla quale vorrebbero aderire ma che ancora non c’è? Sono alcune delle domande del questionario online lanciato dall’associazione Giovani del Valdarno con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, un’indagine aperta rivolta ai giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in tutto il territorio del Valdarno superiore.

Grazie alle risposte, l’associazione Giovani del Valdarno realizzerà una sorta di mappatura dell’impegno dei giovani valdarnesi nel volontariato attivo, raccogliendo anche i bisogni e le idee della popolazione giovanile: quello che c’è e quello che manca, cosa potrebbe spingere i giovani a una maggiore partecipazione e quali sono le buone idee ancora inespresse dall’associazionismo territoriale.

Il questionario, anonimo, è disponibile a questo indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvapJA6TVux3Vl8UuxDE_5jtp0F-un8iLTngSWc2u-Bmxhg/viewform. La compilazione richiede pochi minuti.