Giornata Nazionale degli Alberi, evento simbolico nel territorio reggellese

di Glenda Venturini

Il 21 novembre si celebra la giornata nazionale dedicata agli alberi: a Reggello, comune con un territorio fortemente vocato alla tutela del patrimonio boschivo, lunedì mattina si svolgerà un momento simbolico nell'impossibilità di celebrazioni con presenza di pubblico





Il 21 novembre è la Giornata Nazionale degli Alberi: un appuntamento che ha sempre visto il Comune di Reggello in prima fila per celebrare questa festa piantando nei giardini delle scuole e nelle aree verdi pubbliche alcune essenze arboree.

Impossibile organizzare eventi partecipati, però, quest'anno, come ha ricordato il sindaco Piero Giunti: "Viste le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria che impediscono la partecipazione delle persone, l’Amministrazione ha programmato un appuntamento simbolico, lunedì mattina alle ore 10, alla presenza dell'Assessore all'Ambiente Priscilla Del Sala con la piantumazione di un albero nella Scuola dell'Infanzia di Cascia".

Dunque un evento simbolico per ricordare come il territorio reggellese sia particolarmente vocato, storicamente, alla cura e alla valorizzazione del patrimonio boschivo. "Credo - ha aggiunto Giunti - che sia importante prendere spunto da questa giornata per evidenziare, ma soprattutto ricordare ad ognuno di noi, quanto sia profondo il legame che nella storia esiste fra il territorio di Reggello e gli alberi. Basti pensare che gli alberi più alti d'Italia si trovano al Metato nella Riserva di Vallombrosa: sono due abeti americani di poco più di 100 anni, uno con più di 62 metri di altezza e l’altro con più di 60 metri".

Non solo: l'elenco delle peculiarità di Reggello è lungo. "Gli Arboreti sperimentali di Vallombrosa sono i più ricchi di specie arboree d'Europa; la Riserva Biogenetica di Vallombrosa si estende per 1274 ettari e insieme alla Foresta di Sant'Antonio è inserita nella 'zona speciale di conservazione della Rete Natura 2000'; la Foresta di Sant'Antonio si sviluppa per 929 ettari con una bellissima faggeta, mentre l’Area Naturale Protetta delle Balze si estende su oltre 1000 ettari con lecci e querce".

E ancora: "Fra gli alberi più significativi riconosciuti come 'monumentali' dalla Regione Toscana nel nostro territorio abbiamo i due abeti americani del Metato, il l Faggio Santo di Vallombrosa il pino di Lambert nell'arboreto di Vallombrosa, la sequoia gigante di Vallombrosa, il faggione di Prato a Marcaccio nella Foresta di Sant'Antonio, le sequoie gemelle del Parco del Castello di Sammezzano. E il territorio di Reggello è fortemente caratterizzato dalla presenza di olivi e olivete che rendono unico il nostro paesaggio".

Il sindaco Giunti ricorda inoltre che "nei giardini pubblici e nelle aree verdi del Comune sono presenti quasi 3000 alberi, tra cui olivi da cui ogni anno vengono raccolte le olive per produrre “l’olio del Sindaco”. Tutto questo fa parte della nostra comunità e della nostra storia (non a caso nello stemma del Comune c'è un albero, un leccio!), per cui è compito di ognuno di noi, istituzioni, associazioni e cittadini prendersi cura del nostro magnifico e bellissimo territorio".