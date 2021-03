"Giornata mondiale dell'acqua": Nuove Acque presenta il portale "lamiacqua.it"

di Matteo Mazzierli

Il nuovo portale dove trovare le informazioni sul mondo dell’acqua potabile, sulla sua importanza e su tutte le iniziative per promuoverne il risparmio e la tutela





lamiacqua.it. Si chiama così il nuovo sito presentato da Nuove Acque in occasione della "Giornata mondiale dell'acqua": all’interno della nuova piattaforma, online da quest’oggi, sarà possibile trovare tutte le informazioni, curiosità, notizie su un bene primario e unico come l’acqua.

“Il portale che presentiamo oggi nasce dalla nostra volontà di valorizzare e far conoscere il mondo dell'acqua – ha dichiarato Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque – un bene primario che spesso diamo per scontato, ma che, per essere garantita e di qualità, ha alle spalle un grande studio e lavoro di professionisti che ogni giorno si prendono cura della risorsa idrica. Portare a conoscenza questo mondo è un modo anche per coinvolgere i cittadini a un uso consapevole di questa risorsa”.

“Lamiacqua” è un’iniziativa che abbiamo voluto portare avanti per tutti i cittadini – ha sostenuto Francesca Menabuoni, amministratore delegato di Nuove Acque – per coinvolgerli e farli sentire partecipi nella gestione di un bene prezioso come l’acqua. Aprire un rubinetto può sembrare una cosa scontata, ma non lo è tutto quello che ci sta dietro. Raccontarlo è lo scopo di questa iniziativa. Un uso consapevole dell’acqua infatti porterà benefici anche in termini ambientali grazie alla riduzione degli sprechi”

All’interno di “lamiacqua.it” sarà possibile trovare tutte le informazioni divise per capitoli e con dettagliate spiegazioni e consigli su come sfruttare al meglio questo bene. Nel capitolo “Acqua potabile”, ad esempio, si trovano curiosità e dati sulla potabilità dell’acqua del rubinetto, grazie alla quale ogni anno si può ridurre l’immissione di plastica nell’ambiente. I consigli su come consumarla al meglio, dalla temperatura di conservazione al far “ riposare” l’acqua dentro la caraffa per una notte prima di berla e tante altre cose utili. Nella sezione “Ciclo integrato dell’acqua” ci sono tutte le informazioni più importanti sulla sua vita: dalla captazione, alla potabilizzazione, dalla distribuzione alla depurazione, grazie a un sistema che consente di restituire all’ambiente acqua trattata non inquinata. Tutte le domande sulla gestione dell’utenza, dall’allacciamento a come leggere una bolletta, trovano invece risposta nel paragrafo “Come fare per” a cui è stata dedicata una attenzione particolare attraverso dei focus specifici di approfondimento che hanno l’obiettivo di aiutare l’utente ad orientarsi sempre meglio nello sbrigare tutte le pratiche necessarie al servizio.

Infine, la parte più educational del sito, quella relativa agli eventi e alle iniziative, come visita degli impianti, convegni e concorsi a cui possono partecipare tutti. Nella sezione scuola, oltre ai progetti educativi in corso, ci sono articoli e curiosità per far scoprire l’ABC dell’acqua a bambini, ragazzi e studenti, dandogli gli strumenti per diventare cittadini responsabili e rispettosi delle risorse idriche e dell’ambiente. Contestualmente al lancio della nuova piattaforma verrà aperta anche la pagina Facebook di “lamiacqua”, un ulteriore canale di divulgazione e informazione per i cittadini sul mondo dell’acqua.