Giardino di Epicuro, il Centro civico dei Licei sarà pronto già in questo anno scolastico

di Monica Campani

Ha preso forma e potrà presto essere aperto il Centro civico voluto e realizzato dai Licei Giovanni da San Giovanni





E' già pronto, mancano solo le rifiniture e potrà essere usufruito dagli studenti già in questo anno scolastico quando l'emergenza sanitaria, una volta attenuata, permetterà di nuovo la didattica in presenza. Il Giardino di Epicuro, voluto e realizzato dai Licei Giovanni da San Giovanni, diventerà un centro importante di aggregazione e di cultura.

Il progetto, che prende il nome dal filosofo greco che creò una scuola nel giardino della sua casa dove si riunivano i discepoli, tra i quali anche donne e schiavi, è stato presentato nel febbraio 2018. Il Centro civico, perchè di questo si tratta, è stato realizzato nell'area di 3.600 mq adiacente all'istituto concessa dal Comune in comodato gratuito. Sono stati creati spazi per il teatro, la musica, i laboratori didattici, e potranno essere aperti, in varie occasioni, anche ai cittadini.

Adesso è tutto pronto, mancano soltanto le rifiniture, come ad esempio i gazebo, ed appena l'emergenza Covid-19 lo permetterà potrà essere aperto agli studenti. Ne parla con soddisfazione il dirigente scoalstico Lucia Bacci.