Il Giardino di Epicuro: questa mattina l'inaugurazione del nuovo luogo di cultura

di Martina Giardi

Scuola, cultura e comunità hanno un nuovo denominatore comune: Il Giardino di Epicuro. Viene inaugurato dopo quattro anni di progetti uno spazio dedicato a laboratori, teatro, musica ed altro ancora, proprio nei pressi dei Licei Giovanni da San Giovanni

Inaugurato questa mattina, dopo quattro anni di lavori, e progetti Il Giardino di Epicuro a San Giovanni. Si tratta del giardino attiguo ai Licei Giovanni da San Giovanni; un nuovo luogo di incontro, cultura e comunità. Ha preso parte all'inaugurazione anche il Presidente della Regione Eugenio Giani, che non ha perso occasione per esprime stima ed orgoglio per il progetto, ribadendo l'importanza della centralità della scuola.

Orgogliosa ed emozionata, il Dirigente Scolastico Lucia Bacci ha tagliato il nastro d'ingresso del Giardino di Epicuro. Il progetto è nato con la precedente Amministrazione Comunale, ha visto l'approvazione di Maurizio Viligiardi ed ha trovato concreta realizzazione con la presente. La dirigente scolastica spiega: "Tutto parte dalla costruzione di un gruppo di lavoro. Ci è stata data fiducia, il Comune, la Regione, la Provincia. Di questo siamo grati. Inoltra al progetto partecipano i Carabinieri forestali del reparto biodiversità che ci hanno portato le piante e insieme faremo un progetto. "

Bacci spiega perché "Giardino di Epicuro": "Epicuro è un filosofo che ha fondato una delle scuole più importanti dell'ellenismo in un'età difficile dove non c'era fiducia nelle istituzioni. In quell'occasione il giardino diventò un luogo in cui concentrarsi su l'anima dell'uomo.Epicuro diceva che dobbiamo lavorare sull'animo dell'uomo. L'animo dell'uomo ha bisogno di cura come un giardino. Questo giardino è dunque anche luogo della cura." Sulla funzione del giardino, Bacci continua: "Sarà un luogo a disposizione anche della comunità. Sarà sede di progetti, laboratori, concerti, teatro. C'è una parte del giardino che è dedicata a 'L'orto Platonico' un orto in cui lavoreranno i nostri ragazzi speciali. Metteremo ancora in pratica quello che viene chiamato Service Learning".

"In Toscana, la scuola rappresenta sicuramente uno dei valori più importanti" - così ha esordito il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che non ha perso occasione per complimetarsi con Il Dirigente scolastico per la determinazione e il carisma che sono stati necessari per il compimento del progetto; così come con il Sindaco Valentina Vadi per i due luoghi di cultura inaugurati nell'arco di uno settimana: Il Giardino di Epicuro e Palomar- La casa della cultura.

Ad intervenire a proposito dell'orgoglio di questo progetto, sono stati anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia e il Tenente Colonnello dei Carabinieri Forestali di Pieve Santo Stefano Alberto Veracini; oltra a Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo : "Le persone fanno la differenza" - si è complimentata con Lucia Bacci per la determinazione - Da un punto di vista tecnico riuscire a realizzare quello che è riuscita a realizzare Lucia Bacci era un qualcosa che avrebbe demoralizzato chiunque. Non solo per l'investimento, ma anche per i tempi e per la difficoltà del raggiungimento dell'obiettivo. Qui si vede la differenza di un dirigente che ama la sua scuola e la vuole fare crescere."

Il sindaco Valentina Vadi: "Oggi è una gran bella giornata e sicuramente lo è perchè San Giovanni ha ricevuto in dono questa struttura. Due luoghi e centri di produzione di cultura. Per noi è un'onore." Da insegnante, si è complimentata con Lucia Bacci per la grande forza di volontà: "Sei riuscita a realizzare quello che è sempre stato un sogno degli insegnanti: una scuola aperta al territorio. Ne hai dato una costruzione plastica e concreta".