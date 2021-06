Giardini Spinelli, M5S: "Alberi abbattuti per una colata di cemento". Europa Verde attacca uno striscione

di Glenda Venturini

In questi giorni sono state tagliate le piante che erano a dimora negli ormai ex Giardini Spinelli, venduti dopo la trasformazione in area edificabile. Le reazioni politiche





Proteste delle forze politiche per l'abbattimento delle piante degli ormai ex Giardini Spinelli a Montevarchi, dove il nuovo proprietario, un privato, ha iniziato i lavori propedeutici alla realizzazione di un nuovo immobile, così come previsto dopo la trasformazione dell'area verde pubblica in area edificabile.

Il Movimento 5 Stelle di Montevarchi commenta: "Le immagini degli alberi abbattuti dei giardini Spinelli ci riempiono veramente di tristezza: avevamo vanamente sperato che Chiassai Martini non volesse offendere sino in fondo una parte consistente della popolazione di Montevarchi che, al di là della legittimità giuridica, ha sempre contestato una scelta che va contro ad ogni moderna logica ecologica ed ad ogni considerazione etica. In un mondo che ricerca nel verde una speranza per le nuove generazioni la Giunta di Montevarchi abbatte 40 piante di 35 anni per far cassa. Il nostro portavoce si è sempre battuto contro l’immissione dei giardini Spinelli nell’elenco dei beni alienabili immaginando, come poi è accaduto, che questo potesse significare un bagno di cemento".

"Ci chiediamo come non abbia pensato Chiassai Martini che affiggere una sua gigantografia nei pressi dei giardini pochi giorni prima dell’abbattimento delle piante potesse suonare come un ulteriore sberleffo nei confronti di coloro che non erano d’accordo su questa alienazione. Chiassai deve rispetto a tutti i cittadini, anche e soprattutto a coloro che non la pensano come lei. Povera Montevarchi in mano ad una Giunta orientata solo a tentare di riconfermarsi con una campagna elettorale totalmente autorefenziale. Siamo veramente preoccupati che chi poi comunque pagherà le conseguenze di questa situazione saranno solo ed esclusivamente i cittadini".

"Sommessamente - conclude la nota di M5S - facciamo inoltre presente che dopo 5 anni di Governo la Giunta Chiassai non ha presentato ancora il Piano Regolatore scaduto già nel 2015, portando in Consiglio comunale in questi 5 anni solo decine di varianti al vecchio piano regolatore dimostrando di non avere per niente un’idea della Montevarchi che vorrebbero ma navigando solo a vista. Diciamo questo temendo, tra l’altro, che possa esistere un rischio: che questo Piano regolatore appaia nell’ultimo Consiglio Comunale di questa Consiliatura come atto ammesso d’urgenza e quindi in pratica con l’impossibilità da parte delle minoranze di poterlo minimamente studiare".

Intanto, ieri, il movimento politico Europa Verde Montevarchi ha attaccato uno striscione proprio ai margini degli ex Giardini Spinelli, con scritto "Giardini Spinelli addio #graziesindaca" (foto sopra).