Giardini Spinelli, il Comitato dei residenti denuncia: "Vergognoso stato di abbandono e degrado"

di Redazione

Respinti tutti i tentativi del Comitato di opporsi alla vendita dell'area verde, ora i giardini sono a tutti gli effetti destinati al passaggi al privato acquirente. Nel frattempo però manca la manutenzione, e i residenti denunciano: "È ingiustificabile"





Il Comitato dei residenti dei Giardini Spinelli tornano a richiamare l'attenzione sullo stato dell'area verde nella zona nord di Montevarchi. Un'area che, dopo che ogni ricorso è stato respinto, è destinata a passare al privato acquirente come lotto edificabile: ma intanto resta un giardino pubblico, e la manutenzione scarseggia.

"Lo stato di completo abbandono e di incuria in cui si trova il Giardino Spinelli, tutt’ora area pubblica, fa veramente vergogna - scrivono in una nota i residenti - rivolgiamo un invito all'Amministrazione comunale ed in particolar modo all’Assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Posfortunato di rispettare l’impegno preso, ricordando che qualche mese fa, in risposta ad una interrogazione in Consiglio comunale sulla mancata manutenzione del parco, aveva dichiarato che avrebbe fatto provvedere allo sfalcio e alla cura, prima possibile".

"Non è assolutamente giustificabile questo atteggiamento, l’ultimo intervento di manutenzione risale al mese di giugno 2019, è vero che oramai è destinato alla distruzione ed alla massiccia cementificazione, per volontà di questa Amministrazione, ma fino a quando non diventerà di proprietà privata, dovrà essere mantenuto decente e visto il degrado attuale, con una anomala invasione di grossi ratti nella zona, anche derattizzato", aggiunge il Comitato. "Il Sindaco invita i cittadini ad avere cura dei propri giardini e del proprio fronte strada, ma così facendo non dà il buon esempio".