Giardini, aree verdi e impianti sportivi chiusi fino a domenica: la nuova ordinanza del sindaco Cacioli

di Glenda Venturini

Nel comune che aveva già chiuso le scuole, e che è in zona rossa con tutta la provincia di Arezzo da oggi, il primo cittadino ha deciso un ulteriore giro di vite nelle misure anti-assembramenti





Giardini pubblici, aree verdi ma anche impianti sportivi chiusi fino a domenica a Castelfranco Piandiscò: è l'ulteriore stretta sulle misure anti-contagio decisa dal sindaco Enzo Cacioli, che ha firmato una apposita ordinanza proprio oggi, 15 marzo.

Nel testo dell'ordinanza, il Sindaco dispone nel dettaglio la chiusura al pubblico "con effetto immediato e fino a domenica 21 marzo compresa di tutti i parchi, giardini comunali ed aree verdi attrezzate e degli impianti sportivi del territorio comunale. Il provvedimento è eventualmente reiterabile sulla base del contesto epidemiologico comunale".

La decisione, spiega l'Amministrazione comunale, è legata all’esigenza urgente di adottare, in via precauzionale, alcune misure più strette per contrastare gli assembramenti e, quindi, per rafforzare il livello di sorveglianza sanitaria e garantire il contenimento del contagio nell’ambito del territorio comunale, con riferimento ai luoghi che in questi giorni sono stati riscontrati come maggiormente a rischio di afflusso di cittadini.