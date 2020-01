Gasmi Abderrazzak dell'Atletica Futura ha messo tutti in fila al "cross del campaccio"

di Michele Bossini

Vittoria netta nella gara disputata a San Giorgio su Legnano





A San Giorgio su Legnano (provincia di Milano) si è svolta la quarta tappa sul circuito designato dalla Federazione mondiale di atletica, meglio conosciuto come "cross del campaccio" e il portacolori dell'Atletica Futura Gasmi Abderrazzak ha vinto alla grande la gara juniores, dove è arrivato primo con un distacco sul secondo di circa trenta metri, mettendosi alle spalle anche tanti atleti che hanno preso parte agli Europei di Lisbona, ai quali lui non aveva potuto partecipare per un cavillo di natura burocratica.

Per Gasmi Abderrazzak si tratta di un risultato di grande impoprtanza che gli ha aperto le porte della Cinque Mulini, una corsa campestre di livello internazionale organizzata a San Vittore Olona e in programma il 26 gennaio, per la soddisfazione sia del suo allenatore David Castellucci che del presidente dell'Atletica Futura Fabio Meini.