Gabriele Baldini nominato direttore sportivo del settore giovanile del Terranuova Traiana

di Michele Bossini

Arriva dopo cinque anni passati con il Marzocco





Il Terranuova Traiana ha raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione sportiva 2021-2022 con Gabriele Baldini, a cui stato affidato il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile.

Dopo cinque stagioni con la Sangiovannese, prima come tecnico delle giovanili e poi come diesse, Baldini ritorna in riva al Ciuffenna dove, con l'allora Terranuovese, vinse da giocatore il campionato di Seconda categoria 2003-2004, allenando in seguito la squadra giovanissimi A.