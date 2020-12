Futsal Sangiovannese sottotono, l'Athletic Chiavari ne approfitta e va a vincere 3-4

di Michele Bossini

Frenano gli azzurri, che incappano nello loro prima sconfitta interna stagionale





Prova decisamente sottotono per la Futsal Sangiovannese, che in casa dove finora non aveva mai perso pur giocando contro squadre fra le più attrezzate, è stata battuta 3-4 dal Chiavari, avversario decisamenate alla portata.

In quello che era l'ultimo match del 2020, motivo in più per vincere e passare una pausa natalizia tranquilla in vista della ripresa del 6 gennaio, i valdarnesi hanno sbagliato l'approccio alla partita e con il passare dei minuti i tanti errori commessi hanna lasciato intendere che la squadra di Bearzi stava vivendo una giornata davvero storta.

Il primo tempo si era chiuso 1-1 grazie al gol realizzato da Festa, quindi nella ripresa i liguri erano passati a condurre 1-2 , per poi essere ripresi e superati dai padroni di casa che grazie alla reti firmate da Liburdi e Ortiz si portavano sul 3-2. Dopo un rigore non concretizzato a testa (quello per i liguri parato da Ortolani, quello per i valdarnesi respinto dal palo) le due reti che permettevano al Chiavari di aggiudicarsi il match.