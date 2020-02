Futsal Sangiovannese da urlo, batte la Pro Patria San Felice e accede alle final eight di Coppa Italia

di Michele Bossini

Risultato storico per i sangiovannesi, che per la prima volta prenderanno parte alla fase finale





La Futsal Sangiovannese è nella storia: la vittoria per 13-8 conquistata contro la Pro Patria San Felice spalanca ai valdarnesi le porte delle final eight per la conquista della Coppa Italia di serie B, che si disputeranno dal 20 al 22 marzo prossimo (da definire la sede). A segno per i valdarnesi sono andati Jimenez, Pisconti, Mateo e Liburdi nel primo tempo; nella ripresa tre reti di Mateo, due gol per Jimenez e D'Alterio, poi Pisconti e Liburdi.

Fra due squadre, per la quali l'approdo alle final eight sarebbe stata una storica prima volta, è stata una gara due volti, con la Pro Patria San Felice che aveva chiuso in vantaggio la prima frazione (4-5), crollando di fronte a un inizio ripresa arrembante da parte degli azzurri che, con un parziale di 6-0, si sono portati avanti 10-5, per poi chiudere 13-8.