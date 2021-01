Futsal Sangiovannese battuta, ma con onore, a Campi Bisenzio

di Michele Bossini

Solo a ripresa inoltrara la maggiore caratura ed esperienza della squadra di casa (uscita vincitrice 5-3) si è fatta valere





La Futsal Sangiovannese torna da Campi Bisenzio sconfitta per 5-3, stesso risultato della partita di andata ma a partì invertite, uscendo cal campo però con onore in quanto, senza giocatori importanti come Liburdi e Parra e imbottita di giovani, è riuscita a tenere testa a un avversario che aspira a un posto nei play-off, pagando solo nel finale un po' di inesperienza.

La partita è rimasta aperta fino ad almeno metà della ripresa (3-2, per i valdarnesi doppietta di Ortiz) poi due gol della squadra di casa che si è portata sul 5-2, con Cappelli che prima della sirena ha messo a segno la rete del 5-3 finale.