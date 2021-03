Futsal Sangiovannese-Atlante Grosseto sarà recuperata il 30 marzo

di Michele Bossini

Da recuperare la gara della quinta giornata di ritorno





La gara valevole come recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di serie B girone C tra Futsal Sangiovannese e Atlante Grosseto è stata fissata per martedì 30 marzo.