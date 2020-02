Furto nella notte in un'azienda orafa di Ponticino. I ladri si calano da un lucernario

di Glenda Venturini

Da quantificare il bottino del colpo, durato pochi minuti: l'allarme infatti è scattato e sono arrivati carabinieri e vigilanza, ma i ladri erano già fuggiti





Colpo nella notte ai danni dell'azienda orafa Chini, situata vicino a Ponticino, lungo la Regionale 69 nel comune di Laterina Pergine. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero calati dall'alto, passando attraverso un lucernario sul tetto dello stabilimento.

Una volta all'interno, in pochi minuti hanno raccolto tutto il materiale prezioso che sono riusciti a trovare: l'allarme infatti era scattato e nel frattempo erano in arrivo carabinieri e vigilanza. Ai malviventi sarebbero bastati meno di dieci minuti però per darsi alla fuga.

Da quantificare il bottino del colpo, forse alcuni chili di oro; a questo si aggiungono i danni provocati all'azienda, all'allarme stesso e ad alcuni impianti. Sul caso le indagini vengono portate avanti dai Carabinieri.