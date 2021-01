Furto in cantiere edile, trafugati gasolio e pezzi di motore degli escavatori

di Matteo Mazzierli

Il furto è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 gennaio al cantiere in fondo a via Majorana, a Montevarchi. Danni per circa 25000 euro





Rubano gasolio e pezzi di motore alle macchine di un cantiere edile: è accaduto a Montevarchi, in via Ettore Majorana, dove tra la notte del 15 e del 16 gennaio i ladri hanno attuato il colpo.

I malviventi hanno causato danni dal valore di circa 25000 euro: tanta l'amarezza del titolare, Piero Bacci, che questa mattina ha trovato il cantiere vandalizzato. Nel dettaglio i ladri hanno trafugato: l'alternatore, il motorino d'avviamento, il computer di bordo, la turbina del motore, smontato i manipolatori, le chiavi di tutti i veicoli e il gasolio del camion e dell'escavatore.

"Voglio soltanto dire che per una piccola azienda che subisce questi danni tutto ciò è insopportabile - ha detto Piero Bacci - ferisce sia dal lato economico sia da quello morale." Intanto la polizia è già intervenuta effettuando il controllo video delle telecamere nell'area del cantiere e indagando per risalire ai colpevoli.