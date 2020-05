Furto al campo sportivo di Ambra, portato via il defibrillatore

di Michele Bossini

Il macchinario, di proprietà dell'Ambra, era all'esterno per potere essere utilizzato da tutti in caso di bisogno





Uno o più ignoti in una di queste notti hanno hanno rubato il defibrillatore semiautomatico ubicato all'esterno del campo sportivo di Ambra.

Della sparizione dell'apparecchio, a disposizione di tutti e che non può essere rivenduto perché ha un numero di serie comunicato al 118, dalla cassetta in plastica nelle quale era alloggiato ci si è accorti stamattina (lunedì), quando l'impianto sportivo è stato aperto per ospitare un rito funebre.

Di gesto inqualificabile parla il presidente dell'Ambra Franco Gostinelli, che ricorda come la società da una decina anni sia proprietaria del defibrillatore e si sia sempre occupata della sua manutenzione, decidendo poi un lustro fa circa di spostarlo dall'interno all'esterno del campo sportivo, in modo da potere essere utilizzato in caso di bisogno.