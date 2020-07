Furti nel Comune di Laterina Pergine, ladri si spacciano per tecnici. Neri: "Non aprite"

di Matteo Mazzierli

Avvistati due truffatori nel Comune di Laterina Pergine che con la scusa di controllare gli impianti si introducono nelle abitazioni per compiere furti





Due individui si aggirano nel Comune di Laterina Pergine con la scusa di controllare contatori e impianti per rubare in casa. A dare l'allerta è stato il sindaco Simona Neri, invitando i propri cittadini, soprattutto gli anziani, a non fidarsi e a non aprire.

"Le società pubbliche e/o gli addetti comunali non effettuano questo tipo di operazioni - avvisa Neri - Con la scusa di controllare gli impianti, due individui che mi sono stati segnalati, si introducono nelle abitazioni per compiere furti. Non aprite."

"Prestate attenzione ed avvertite in particolar modo i vostri anziani - conclude Neri - sono già state avvisate le forze dell'Ordine."