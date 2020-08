Furti in vari supermercati di Figline: i carabinieri trovano nell'auto di una donna prodotti di ogni tipo

di Monica Campani

L'ultimo furto alla Coopfi. Gli altri in altre strutture commerciali di Figline. Intervenuti i carabinieri della compagnia locale





In una giornata ha colpito in varie strutture commerciali di Figline. Alla fine gli addetti alla sorveglianza della Coopfi hanno scoperta la donna e hanno chiamato i carabinieri della compagnia locale. Nella sua auto sono stati trovati numerosi prodotti rubati in vari supermercati della zona.

A mettere fine alla scorribanda della donna è stata la sorveglianza della Coop: gli addetti si sono insospettiti dal suo comportamento e hanno chiamato i carabinieri. In suo possesso sono stati trovati prodotti per ricamo e cucito per oltre 50 euro non pagati alle casse. La perquisizione nella sua auto ha condotto i militari a trovare numerosi altri prodotti provenienti dalla Coop, da altri supermercati e da Mediaworld.