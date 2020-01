Fulgor Castelfranco e Belmonte si spartiscono la posta nel recupero dell'ultima di andata

di Michele Bossini

La gara è finita sul punteggio di 1-1





La gara fra Fulgor Castelfranco e Belmonte, disputata ieri sera ieri come recupero dell'ultima di andata in origine in programma per il 22 dicembre e rinviata per maltempo, è finita 1-1, un punto a testa che muove la classifica senza cambiare di molto la sitiazione delle due squadre. A passare in vantaggio era stata la squadra valdarnese con Secci, di Dilaghi la rete del pareggio per i fiorentini.