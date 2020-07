Francesco Peri torna sulla panchina dell'Ambra

di Michele Bossini

Ad Amdra due anni fa, la scorsa stagione aveva guidato il Vaggio Piadiscò





La dirigenza dell'Ambra ha scelto come allenatore per la prossima stagione Francesco Peri, tecnico con esperienza nel settore giovanile del Montevarchi e già ad Ambra due anni fa, mentre lo scorso anno aveva guidato il Vaggio Piadiscò. Il direttore sportivo Cristian Tancredi è intanto al lavoro per la costruzione della squadra.