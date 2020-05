Francesco Mannella è la "Leggenda fra le leggende"

di Michele Bossini

Superato nella votazione finale Corvo, bandiera di Scafati





Il cestista sangiovannese Francesco Mannella, che ha legato la sua carriera ai colori della Pallacanestro Trapani della quale è stato una vera e propria bandiera (oltre trecento presenze e due promozioni), ha vinto "Leggende", il contest digitale promosso dalla Lega nazionale pallacanestro con voti sul profilo social della lega stessa, laureandosi "Leggenda fra le leggende".

Dopo avere vinto il titolo di leggenda della Pallacanestro Trapani, Mannella si è dunque aggiudicato anche il titolo nazionale battendo nell'ordine i vari Del Vicario, Foiera, Greer, Basile e, per ultimo, Pino Corvo, leggenda di Scafati.

"Questa vittoria è per certi versi un coronamento ufficiale alla carriera. Questa sfida mi ha messo sotto i riflettori -il commento di Mannella sul sito della Pallacanestro Trapani- ed è sempre bello vincere ma questo contest è stato qualcosa di più perché mi ha permesso di mostrare i successi e le gioie di quel periodo storico anche ai miei figli e a tutte le persone che, in quell’epoca, non erano ancora nate e che in questo modo hanno assaporato quella che era l’atmosfera della Pallacanestro Trapani nei primi anni ‘90".