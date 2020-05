Francesco Mannella approda alla semifinale di "Leggende"

di Michele Bossini

Le semifinali del contest organizzato della Lnp si svolgeranno da 18 al 22 maggio





Il cestista sangiovannese Francesco Mannella, per tanti anni sul paquet con la maglia di Trapani di cui fu una bandiera (circa trecento presenze e tre promozioni dalla C1 alla massima serie) è approdato alla semifinale di "Leggende", il contest digitale organizzato della Lega nazionale pallacanestro e che vede sfidarsi cestisti che, anche se in epoche diverse, hanno scritto pagine importanti per le squadre in cui hanno militato.

Forte di oltre quattromila voti arrivati sui canali social della Lega, Mannella si è aggiudicato la sfida contro l'ex Napoli Lynn Greer e adesso attende le semifinali, che si svolgeranno da 18 al 22 maggio.