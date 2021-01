Frana sulla Sp 17 tra Leccio e Cancelli, strada chiusa. Allerta ghiaccio, spargisale in azione in Valdarno

di Glenda Venturini

La frana si è verificata sulla strada di Cognorsi, gli operatori della Metrocittà sono all'opera. Intanto è allerta in tutto il Valdarno per la possibile formazione di ghiaccio sull'asfalto, nel corso della notte





Uno smottamento si è verificato in serata sulla Provinciale 17 nel comune di Reggello, conosciuta anche come la Strada di Cognorsi; per questo il tratto stradale è stato chiuso tra Leccio e Cancelli all'altezza circa del km 3. Gli operatori della Città Metropolitana sono già sul posto per mettere in sicurezza il tratto stradale, il quale si prevede possa essere riaperto durante questa notte.

Per il resto nella giornata di oggi non si sono registrati particolari problemi sulle strade nonostante la neve a quote collinari e montane, essendo molto scarso il traffico. Interruzioni e chiusure temporanee si sono registrate sulla Sp 91 nel comune di Pelago sulla strada provinciale in località Pietrapiana. Sul versante aretino, chiuse le strade di accesso al Pratomagno dove invece sono caduti fino a 140 centrimetri di neve.

Intanto ora la preoccupazione è il ghiaccio che potrebbe formarsi sulle strade, anche nel fondovalle, nel corso della notte. Alla luce dell'allerta, le squadre di protezione civile e gli operatori dei comuni sono già partiti con i mezzi spargisale nelle principali strade. L'invito è comunque a fare molta attenzione, domani mattina.