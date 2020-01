Frana di Moncioni, lavori terminati: strada chiusa per cinque giorni per le operazioni di collaudo

di Glenda Venturini

Chiuso il tratto che va dal bivio di Montemutati fino al bivio delle Selici, da lunedì 27 e fino a venerdì 31 gennaio





Sono terminati a Montevarchi i lavori di ripristino dei cedimenti stradali avvenuti lungo la strada comunale di Moncioni, nel tratto compreso tra il bivio di Montemutati ed il bivio delle Selici: la prossima settimana saranno eseguiti i collaudi necessari alla definitiva riapertura del tratto.

Per questo motivo, è indispensabile chiudere totalmente il tratto di strada interessato in quanto sulla carreggiata saranno posizionati dei blocchi di cemento, utili a collaudare le strutture di consolidamento realizzate. Pertanto dalle ore 8.30 di lunedì 27 gennaio alle ore 17.30 di venerdì 31, e comunque fino al termine delle operazioni di collaudo, sarà vietato circolare lungo la strada comunale di Moncioni nel tratto compreso tra il bivio di Montemutati ed il bivio delle Selici.

Nei cinque giorni di durata dei lavori gli itinerari alternativi sono:

- la strada comunale della Selva, percorribile provenendo da Moncioni, transitando prima sulla via di Picille, per poi svoltare a destra verso l'abitato della Selva e proseguire verso la S.P. 408 Chiantigiana, o viceversa;

- la strada comunale di Rendola, percorribile provenendo da Moncioni svoltando a destra per il Crossdromo verso Cocoioni, per poi proseguire verso l'abitato di Rendola per raggiungere la S.P. 16 di Mercatale dalla quale si può proseguire vero Montevarchi o verso Mercatale, e viceversa.