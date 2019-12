Frana sulla Lenta fra Rignano e Pontassieve, si viaggia ancora su binario unico. Tecnici al lavoro per il ripristino

di Glenda Venturini

Riprogrammato il traffico ferroviario dei regionali, molti i treni coinvolti. Sul posto sono impegnati anche oggi 25 tecnici di Rfi





Resta ancora a binario unico, la circolazione ferroviaria fra Pontassieve e Rignano sull’Arno, sulla linea convenzionale Firenze - Arezzo: è la conseguenza della frana che si è verificata, a causa del maltempo, sabato scorso, nei pressi di Sant'Ellero.

L’interruzione di uno dei due binari, attiva da due giorni, è necessaria per consentire le operazioni di ripristino che, condizioni meteo permettendo, andranno avanti presumibilmente fino alla giornata di mercoledì 8 gennaio. Sul posto 25 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici sono al lavoro per ripristinare i circa 40 metri di rilevato ferroviario che si trovano in un'area non facilmente accessibile.

Intanto, anche nella giornata di oggi si registrano modifiche, soppressioni e riprogrammazioni legate proprio a questa criticità. Nello specifico:

BUS sostitutivi:

· Presenziamento Bus nella stazione di Pontassieve per servizio direzione Montevarchi (La partenza dei Bus è prevista all’arrivo dei treni sottoelencati che sono soggetti a limitazioni di percorso);

· Presenziamento Bus nella stazione di Montevarchi (N.1 Bus a disposizione per servizio spola giornaliero tra Montevarchi e Arezzo);

· Presenziamento Bus nella stazione di Figline V.no per servizio direzione Pontassieve (La partenza dei Bus è prevista all’arrivo di ogni Regionale Veloce con provenienza da Foligno o Roma).

Provvedimenti:

· Treno regionale 11658 (Firenze SMN-Chiusi C.Terme) limitato ad Arezzo;

· Treno regionale 6643 (Firenze SMN-Arezzo) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 6726 (Arezzo-Firenze) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 6719 (Prato C.le-Firenze C.Marte) cancellato itera tratta;

· Treno regionale 11662 (Arezzo-Firenze SMN) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 3153 (Foligno-Firenze SMN) si effettua originario da Arezzo;

· Treno regionale 23503 (Firenze Rifredi-Montevarchi) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 23502 (Montevarchi-Pistoia) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 6711 (Prato C.le-Montevarchi) limitato a Pontassieve;

· Treno regionale 11804 (Montevarchi-Prato C.le) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 23508 (Arezzo-Firenze SMN) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 11667 (Firenze SMN-Arezzo) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 3171 (Firenze SMN-Arezzo) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 23520 (Arezzo-Firenze SMN) cancellato intera tratta;

· Treno regionale 6727 (Firenze C.Marte-Montevarchi) limitato a Pontassieve;

· Treno regionale 11802 (Montevarchi-Prato C.le) si effettua originario da Pontassieve;

· Treno regionale 23513 (Firenze C.Marte-Montevarchi) limitato a Pontassieve;

· Treno regionale 11806 (Montevarchi-Prato C.le) si effettua originario da Pontassieve;

· Treno regionale 11797 (Pistoia-Montevarchi) limitato a Pontassieve;

· Treno regionale 11808 (Montevarchi-Prato C.le) si effettua originario da Pontassieve;

· Treno regionale 11799 (Prato C.le-Montevarchi) limitato a Pontassieve;

· Treno regionale 6482 (Montevarchi-Vernio) si effettua originario da Pontassieve;

· Treno regionale 11801 (Prato C.le-Montevarchi) limitato a Pontassieve;

· Treno regionale 11810 (Montevarchi-Prato C.le) si effettua originario da Pontassieve.