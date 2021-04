Fra Montevarchi e Trestina è finita con un pareggio per 3-3

di Michele Bossini

Avanti per 3-1, la squadra valdarnese è stata ripresa nel finale



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Pareggio che sa di beffa per il Montevarchi: gli aquilotti infatti, in casa con il Trestina, hanno pareggiato 3-3 dopo che, quando mancavano pochi giri di orologio, erano ancora avanti 3-1. Alla fine un punto amaro per la squadra di mister Malotti che comunque, vista anche la sconfitta del Trastevere nella gara con il San Donato Tavarnelle, recupera un punto alla capolista e si porta adesso a solo cinque lunghezze.

Il primo tempo era finito con il Montevarchi in vantaggio per 2-0 grazie alle reti realizzate all'11' da Yallow e al 35' da Lischi, dopo che l'ex rossoblù Essoussi aveva colpito il palo su calcio di rigore. In avvio di ripresa la squadra umbra aveva accorciato le distanze con Khribech, quindi al 25' Biagi aveva messo in fondo al sacco il gol del 3-1. Gli aquilotti, a questo punto credevano che la partita fosse finita, ma il Trestina non ha mollato e al 42' è stato ancora Khribech ad andare a segno (3-2). Quando ormai stavano per scorrere i titoli di coda la doccia fredda, con Essoussi che ha firmato il 3-3 finale.