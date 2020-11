Fondazione Onda a fianco delle donne con sclerosi multipla: il 12 novembre iniziative all'ospedale del Valdarno

di Glenda Venturini

Fondazione Onda organizza l’(H)-Open Day Sclerosi Multipla negli ospedali Bollini Rosa. Offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi a donne con sclerosi multipla per accompagnarle in gravidanza





Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Day dedicato alle donne con sclerosi multipla con un focus particolare sulla fertilità, gravidanza e post partum, che si terrà il 12 novembre presso gli ospedali del network Bollini Rosa e i Centri Sclerosi Multipla aderenti.

Nelle strutture che hanno aderito all’iniziativa, sono offerti gratuitamente visite e consulenze neurologiche e ginecologiche, colloqui, sportelli di ascolto, info point, conferenze e verrà distribuito materiale informativo. L’obiettivo dell’(H)Open Day è infatti quello di essere a fianco delle donne con sclerosi multipla per accompagnarle e guidarle nel percorso dalla programmazione della gravidanza al post partum.

Il presidio Santa Maria alla Gruccia, aderisce a questa iniziativa e in collaborazione con Fondazione Onda offre alle donne in età fertile affette da sclerosi multipla per il giorno 12 novembre, l’esecuzione di una visita uroginecologica seguita da una valutazione neurologica. Verranno eseguite 10 visite, una ogni 30 minuti, dalle ore 14.30 alle 19.30, presso il Poliambulatorio 2 stanza 32 e 35. Gli appuntamenti potranno essere presi telefonicamente chiamando al numero 055.9106925 dal 5 al 11 novembre, dal lunedi al venerdi, dalle ore 14 alle 18.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una caratteristica connotazione al femminile, diagnosticata tra i 20 e 40 anni. Oggi, le evidenze scientifiche dimostrano che le donne possono avere figli senza modificare a lungo termine l’andamento della malattia e senza causare danni al nascituro.

“Per ogni donna l’esperienza della gravidanza rappresenta un momento speciale, - spiega Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda – un incredibile viaggio alla scoperta del proprio bambino: affrontarla serenamente non solo consente di viverla appieno, ma anche di contribuire al suo miglior esito. Attraverso il lancio di questo (H)-Open Day, Onda vuole sostenere ed aiutare le donne con sclerosi multipla per tutto il loro percorso genitoriale, dalla programmazione alla gestione della gravidanza, in modo che possano vivere la maternità con più serenità e consapevolezza.”