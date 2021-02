Follonica Gavorrano-Montevarchi sarà recuperata mercoledì 10 febbraio

di Michele Bossini

A questo punto resta da calendarizzare il recupero contro lo Scandicci



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Il Dipartimento interregionale ha fissato per mercoledì 10 febbraio, alle ore 14.30, il recupero di ventotto partite del campionato di serie D e fra di esse anche Follonica Gavorrano-Montevarchi, (per gli aquilotti tre giorni dopo il derby e prima dell'impegnativa gara di città di Castello) gara valida per la sesta giornata del girone E.

Per i rossoblù resta da calendarizzare, ma a questo punto si andrà a febbraio inoltrato se non addirittura a marzo, il recupero con lo Scandicci.