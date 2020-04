Fissato per l'8 maggio il Consiglio federale della Figc, attese decisioni importanti

di Michele Bossini

Quello che verrà deciso sarà determinante sul proseguo o meno dell'annata 2019-2020



Foto da www.figc.it

Si riunirà l'8 maggio il Consiglio federale della Figc e l'argomento principale sarà quello della ripresa dei campionati e l'individuazione di una eventuale data per la ripartenza, dopo che il 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti. La ripartenza è subordinata a protocolli rigidi e certezze sulla sicurezza degli atleti, la Figc ha presentato un protocollo che il comitato tecnico-scientifico non ha ritenuto adeguato e dovrà quindi essere approntato un nuovo documento che possa superare le criticità emerse.

Molto probabilmente, anche se non è scontato, si saprà se Sangiovannese e Montevarchi in serie D, così come anche le tante altre squadre del comprensorio che disputano i campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria, torneranno in campo o se invece sarà ordinato il rompete le righe.

Nei giorni scorsi il presidente del Crt Paolo Mangini aveva ricordato che la decisione di chiudere l’attività e le modalità con cui terminare la stagione sportiva erano di esclusiva competenza del Consiglio federale e per questo la data dell'8 maggio assume una rilevanza non trascurabile.