Fissata la data del Consiglio fedarale, l'appuntamento è per mercoledì 20 maggio

di Michele Bossini

Mercoledì 20 e venerdi 22 maggio due date da cerchiare di rosso sul calendario



Foto da www.figc.it

Il Consiglio federale della Figc, inizialmente in programma per l'8 maggio e rinviato a data da destinarsi, dovrebbe tenersi (salvo un ulteriore rinvio) mercoledì 20 maggio, dopo che oggi (mercoledì 13 maggio) si è svota l'informativa del ministro allo sport Vincenzo Spadafora alla Camera, mentre domani pomeriggio si riunirà la giunta straordinaria del Coni.

Quel che ci si attende e che interessa a tutte la squadre valdarnesi dalla serie D alla Terza categoria è una decisione circa la ripresa o meno dei campionati dilettantistici e semmai con quali protocolli di sicurezza. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in maniera abbastanza insistente da diversi giorni, la Lnd si starebbe orientando sullo stop dei vari tornei, con la promozione diretta per la prima in classifica e il blocco delle retrocessioni, argomento questo all'ordine del giorno del Consiglio della Lnd, convocato per venerdì 22 maggio. A questo punto, non resta che attendere la prossima settimana.