Elite e under 23, fioccano le gare ciclistiche cancellate a causa del Covid-19

di Michele Bossini

Numerose le corse elite e under 23 che quest'anno non si disputeranno





Il Covid-19 modifica in maniera profonda il calendario della stagione ciclistica e in Valdarno, dove si corrono gare elite e under 23 di grande richiamo, sono già numerosi gli eventi cancellati.

Il "Giro delle Balze", gara di aperura della stagione nel comprensorio che si sarebbe dovuto correre domani (sabato) è stato annullato e gli organizzatori contano di recuperarlo anche se una data non è stata ancora definita. Annullate anche la "Coppa Zanchi", in programma a Castiglion Fibocchi martedi 31 marzo, quindi anche le gara di Mercatale e San Leolino del 7 e 25 aprile così come gli appuntamenti alla Penna (1 maggio) e a Badia Agnano (3 maggio).

A forte rischio cancellazione pure la gara del 12 maggio alla Cicogna e la stagione potrebbe partire, ma si è sempre nel campo delle ipotesi in quanto bisiognerà vedere quando l'emergenza sanitaria potrà dirsi superata, il 26 maggio con la quarta edizione del "Trofeo città di San Giovanni".