"Tuttavia ci appaiono a dir poco fuori luogo i toni trionfalistici del Sindaco Benini - proseguono i consiglieri valdambrini Mugnaini e Scala - ricordiamo al Sindaco che le vecchie amministrazioni di cui lui stesso ha fatto parte avevano promesso alla popolazione della Valdambra: prima una palestra a servizio di tutta la vallata e successivamente era stato presentato in pompa magna il progetto del nuovo stadio; di tutto questo ovviamente i cittadini e gli sportivi di Ambra non hanno visto alcunché. Ben vengano i denari altrui per il rifacimento degli spogliatoi, ma le promesse nostro malgrado erano ben altre."

I consiglieri hanno poi parlato del capitolo ex Toscana Tabacchi: "Finalmente appare chiudersi una parentesi che per troppi anni ha portato Ambra alle cronache regionali per ragioni note; confidiamo che il passato venga messo alle spalle e che presto si possa parlare, anche con l'ausilio dell' amministrazione comunale, di un nuovo presidio industriale o di un insediamento di attività in grado di portare lavoro e benessere nella nostra vallata. Auspichiamo, inoltre, che gli introiti comunali derivanti da detta riqualificazione vengano reinvestiti nel territorio della Valdambra che ha sofferto per anni l'incombenza di questa situazione."

"In ultimo rinnoviamo il nostro appello al Sindaco Benini - concludono Mugnaini e Scala - affinché venga realizzata una bella area gioco attrezzata per bambini al servizio di tutto il paese di Ambra da farsi al parco della Rimembranza, in grado anche di creare una area di socialità per tutta la comunità."