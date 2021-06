Finale play-off, il Piandisco Valdarninsieme sconfitto in gara-due

di Michele Bossini

Valdarnesi finite al tappeto per 3-1





Nella seconda gara dei play-off, che mettono in palio la promozione in serie B2, il Piandiscò Valdarinsieme è stato battuto 3-1 a Calenzano.

Inizio di gara difficile per le valdarnesi, superate 25-12 per però reagire, piazzare il 20-25 e paraggiare 1-1. Le padroni di casa hanno poi trovato le soluzioni migliori per aggiudicarsi agevolmente terzo e quarto parziale (25-14 e 25-12) e vincere 3-1.