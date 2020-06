Filippo Neri di 'Italia in Comune' lascia il consiglio: "Le mie sono dimissioni personali e non politiche"

di Monica Campani

Il coordinatore locale di Italia in Comune: “Le dimissioni di Filippo Neri privano Il Consiglio Comunale di una sensibilità rara e di un modo di fare politica educato e intelligente"





“Le mie sono dimissioni personali e non politiche. Le ragioni che mi hanno spinto a dimettermi dal ruolo di consigliere comunale sono da ricercare in un ambito prettamente personale che nulla ha a che vedere con l’organizzazione e la gestione della politica locale”. Con queste parole Filippo Neri, fino al 22 giugno scorso capogruppo consiliare di “Italia in Comune”, una delle forze politiche appartenenti alla coalizione di centro-sinistra al governo cittadino, ha spiegato le sue dimissioni.

"Dopo un’attenta disamina della mia situazione personale, ho ritenuto che fosse più opportuno compiere un atto di responsabilità nei confronti del mio gruppo politico, ma anche per salvaguardare coloro che alle elezioni del 26 maggio 2019 mi hanno sostenuto votandomi - ha affermato Neri - Un’assunzione di responsabilità dolorosa, per me, che ha richiesto un lasso di tempo piuttosto lungo essendo una scelta che implica una rinuncia. Non per questo, però, verrà meno il mio impegno politico, tanto meno il mio contributo politico, sociale, culturale all’attuale amministrazione, soprattutto in questo delicato momento congiunturale, con una situazione finanziaria di eccezionale gravità per le conseguenze dell’emergenza da Covid-19.”

Il coordinatore locale di Italia in Comune, Alessandro Camiciotti: "Dispiace a tutti, ma comprendiamo e rispettiamo la sua scelta, che non possiamo non trovare che sensata conoscendo Filippo e il suo alto senso civico, il suo senso di comunità come sentimento di appartenenza. Le dimissioni di Filippo Neri privano Il Consiglio comunale di una sensibilità rara e di un modo di fare politica educato e intelligente; per questo sento la necessità di ringraziarlo, e non soltanto per il lavoro che ha svolto fin qui con dedizione e passione, ma anche perché mantenendo il suo ruolo di Vice Presidente della sezione di 'Italia in Comune' di Figline e Incisa Valdarno continuerà a costruire e diffondere le nostre idee per il bene dei nostri cittadini e del nostro territorio.”