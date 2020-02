Fides Montevarchi e Galli Terranuova conquistano il successo

di Michele Bossini

Le due valdarnesi hanno battuto rispettivamente Legnaia e Costone Siena





Grande prova della Fides Montevarchi, cha ha avuto la meglio 73-48 sul Legnaia, una delle squadre meglio attrezzate di questo campionato di serie C gold. Determinante il punteggio del primo parziale 29-7, divario che i fiorentini non sono riusciti a ricucire. La Synergy ha invece osservato un turno di riposo.

In serie C silver il Galli Terranuova ha battuto il Costone Siena 83-79, in un match che dopo il 40-44 sul quale si era chiuso il secondo quarto si è deciso nei minuti finali dell'ultimo tempino, quando i biancorossi si sono portati avanti difendendo il loro vantaggio fino alla sirena.