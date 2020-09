Fibra ottica, iniziano i lavori di cablaggio per internet veloce a Laterina, Pergine, Montalto e Ponticino

di Matteo Mazzierli

I lavori, affidati tramite procedura d'appalto a Telecom, inizieranno nei prossimi giorni. L'azienda di telecomunicazioni prevede il termine dei lavori entro l'anno





Connessione internet veloce per il Comune di Laterina Pergine: nei prossimi giorni avranno inizio i lavori per il cablaggio della fibra ottica negli armadi telefonici del territorio. "Ottime notizie" per il sindaco Simona Neri che ha annunciato l'affidamento dei lavori, a seguito di procedura di appalto, a Telecom.

In particolare i lavori verranno eseguiti sui paesi di: Pergine e Montalto sono stati affidati alla ditta Econet, i cui permessi sono già stati rilasciati; Laterina e Ponticino sono stati affidati alla ditta Ultranet, i cui permessi stanno per essere rilasciati.