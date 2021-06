Festa Rossoblù, seicento persone in piazza. Mister Malotti resta al comando

di Michele Bossini

In piazza Varchi festa grande per la vittoria del campionato di serie D e la promozione in serie C



Oltre seicento le persone che si sono date appuntamento in piazza Varchi per partecipare alla Cena della vittoria, organizzata dall'Aquila Montevarchi per festeggiare la netta vittoria del campionato di serie D 2020-2021 e la promozione in serie C.

A fare festa con tanti tifosi, in una città nella quale sono comparse su balconi e finestre tante bandiere rossoblù come non si vedeva da tempo, giocatori, staff tecnico e dirigenza, quella dirigenza che ha preso la squadra in Seconda categoria e che nel giro di nove anni l'ha saputa portare nel calcio che conta.

Mister Malotti ha annunciato la sua permanenza nel Montevarchi

Nel corso della serata l'associazione Memoria Rossoblù, ha consegneto tre premi: quello intitolato a Giovanni Busoni al miglior a marcatore, ossia Sulayman Jallow che con i suoi 21 gol è stato anche capocannoniere di tutto il girone E; quello intitolato a Costanzo Balleri per il miglior giocatore a Simone Biagi, infine quello intitolato a Renato Pieraccioli a Massimi Anselmi come personaggio particolarmente legato ai colori rossoblù.

Sul palco, tra gli altri, anche il sindaco Silvia Chiassai Martini che ha ricordato i lavori che tsanno per partire al Brilli Peri e la riqualifiaczione dell'antistadio.

Una grande festa che ha coinvolto tutta la città intorno alla gioia per i risultati raggiunti e ad una promozione attesa da tempo e frutto di impegno e lavoro condiviso da tutti,