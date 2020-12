Festa della Toscana: il palazzo comunale e mulino illuminati di rosso e bianco

di Martina Giardi

Il borgo s'illumina con i colori della Regione in occasione della Festa della Toscana





In occasione della Festa della Toscana, lunedì 30 novembre, il Palazzo Comunale e il Mulino di Loro Ciuffenna sono stati illuminati di rosso e di bianco, i colori del gonfalone della Regione Toscana. Un gesto simbolico che non si riduce al visibile; per ricordare e festeggiare anche dalle proprie abitazioni.

"Abbiamo aderito volentieri alla proposta arrivata dalla Presidenza del Consiglio Regionale e abbiamo illuminato il Palazzo del Comune e il Mulino di rosso e di bianco in occasione della Festa della Toscana. Una semplice azione ma di profondo valore sia per ricordare quando nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo abolì la pena di morte, primo territorio al mondo a farlo, sia perché attraverso questo gesto abbiamo voluto esprimere un messaggio di vicinanza e di solidarietà alle persone in questo difficile periodo che stiamo attraversando, nella speranza di poterne uscire insieme al più presto". Ha dichiarato Nicoletta Cellai, vicesindaco, assessore alla cultura del Comune di Loro Ciuffenna.