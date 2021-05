Festa della Repubblica e non solo : il 2 giugno inaugura il ritorno agli eventi live

di Maria Elena Giorgetti

La Festa della Repubblica sarà accompagnata dal concerto dell’ORT, consegna premio Bambagella e riconoscimenti alle associazioni di Protezione civile e 118. A seguire, online e in Tv il documentario “Ce la faremo sempre”





L’attesa per gli eventi dal vivo è finalmente finita: il parziale ritorno alla normalità sarà inaugurato dalla Festa della Repubblica che si terrà il 2 giugno a partire dalle 18 all’Arena del teatro Garibaldi, spazio esterno recentemente restaurato. L’evento si terrà nel totale rispetto delle norme anti-covid , sarà quindi necessario partecipare all’evento solo su prenotazione online sul sito www.fiv-eventi.it oppure contattando il numero 0559125211 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Sarà la conduttrice TV Francesca Romeo a presentare la serata nel corso della quale avverà la consegna del Premio Bambagella 2021, la più alta onorificenza del Comune. L’evento pubblico sarà anche l’occasione per consegnare i riconoscimenti alle associazioni di Protezione Civile e del 118, in prima linea nel supporto ai cittadini nella fase emergenziale in corso. Durante la serata, inoltre, si esibiranno anche gli ottoni dell’ORT (Orchestra regionale della Toscana) in una rassegna de “Le grandi colonne sonore”, con musiche di Lalo Schifrin, Nino Rota, Hans Zimmer, John Williams ed Ennio Morricone.

Non solo un evento live ma anche online: alle 21 sarà pubblicato il documentario “Ce la faremo sempre. Un anno dopo”, realizzato dal servizio Cultura e Marketing territoriale del Comune insieme a Blanket Studio e promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno. Il documentario, racconto di ciò che è accaduto dopo un anno di pandemia, sarà trasmesso in prima visione il 2 giugno alle 21 sulle pagine Facebook e Youtube del Comune e su Valdarno Channel. Si tratta della seconda parte del documentario “Ce la faremo sempre. 8 storie impreviste e di abbracci mancati”, con protagonisti residenti a Figline e Incisa Valdarno, disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=zxIk51yLYZI&t=1417s

“In attesa di riuscire a ritornare in piazza con le migliaia di persone sempre presenti a questo importante quanto atteso evento – commentano la sindaca Giulia Mugnai, la presidente del Consiglio comunale, Silvia Fossati, e l’assessore Francesca Farini – abbiamo organizzato il 2 giugno in forma ristretta, in modo da mantenere la tradizione nel rispetto dei protocolli anticovid vigenti. Si tratta, infatti, di un’importante ricorrenza nel calendario delle nostre ricorrenze alla quale, seppur ancora in tempi di restrizioni e coprifuoco, abbiamo scelto di non rinunciare”.