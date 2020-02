Festa dei club viola del Valdarno, presente delegazione della Fiorentina con in testa il presidente Commisso

di Glenda Venturini

Evento a Reggello voluto dai viola club del territorio, per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Grande partecipazione della Fiorentina che ha visto presenti non solo il Presidente, ma anche il Direttore generale, i dirigenti e alcuni calciatori sia della squadra maschile che femminile. Tra i partecipanti anche i sindaci



Una festa dedicata alla Fiorentina, a Reggello, e alla beneficenza: e la società ha risposto presente, a partire dal Presidente Rocco Commisso. Ad organizzare l'evento, che si è tenuto ieri sera al palazzetto dello sport di Reggello, il Club Viola con il Comune e la Croce Azzurra, alla presenza dei viola club di tutto il Valdarno: ben 740 le persone che hanno partecipato alla cena, il cui ricavato sarà devoluto a quattro associazioni di volontariato.

Al ricavato della cena si è sommata una donazione particolare, quella dello stesso Commisso, che ha voluto aggiungere 1.000 euro alla cifra finale. Al suo fianco, per l'occasione, gran parte della società: dal Direttore generale Joe Barone ai dirigenti Joseph Commisso, figlio del Presidente, Giancarlo Antognoni, Dario Dainelli , al tecnico della Primavera Emiliano Bigica. Per i giocatori, presenti Milenkovic e Vlahovic, oltre ad alcune atlete della squadra femminile.

All'evento hanno partecipato anche sindaci e amministratori valdarnesi: a partire dal sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, con a fianco i colleghi di Bucine, Cavriglia e San Giovanni, il vicesindaco di Figline e Incisa e gli assessori di Castelfranco Piandiscò e di Terranuova. "Una serata davvero bella - ha commentato Benucci - che ci auguriamo sia anche la premessa per tornare a vedere, dopo alcuni anni, la Fiorentina svolgere a Reggello una parte della preparazione estiva".