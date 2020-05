Fase 2, verso la riapertura delle attività: plauso da Confesercenti per gli interventi della giunta Mugnai

di Matteo Mazzierli

Nella nota di Rachele Turrini , presidente Confesercenti Coordinamento Valdarno, il plauso va alla giunta guidata dal sindaco Mugnai per gli interventi messi in campo a supporto delle attività del territorio





Oltre un milione di euro di interventi a sostegno delle attività del territorio: la manovra del Comune di Figline Incisa, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, è stata particolarmente apprezzata da Confesercenti Valdarno, che lo ha definito come un intervento immediato e tempestivo, indipendente dalle manovre del Governo; risultato di un’amministrazione attenta alle necessità delle imprese del territorio.

La nota della presidente Rachele Turrini: "Nella situazione attuale di incertezza, di preoccupazione e di mancata chiarezza, emerge e merita un plauso la lista di interventi che la Giunta del comune di Figline e Incisa Valdarno guidata dal Sindaco Giulia Mugnai, ha messo in campo per aiutare e sostenere le attività del territorio. Imprese, che nei prossimi giorni si troveranno ad affrontare la ripartenza a seguito della chiusura determinata dall’emergenza Covid-19. Un intervento deciso, che non attende le manovre del governo, ma prescinde da queste, e dimostra l’importanza che le attività commerciali e turistiche hanno per il tessuto economico del comune."

"Un segnale forte quello della rinuncia alla tassa di soggiorno per tutto il 2020 - spiega Turrini - si interviene così in un settore drammaticamente colpito da questa emergenza, che ci ha privato dell’esperienza del Viaggio. Riduzione del 90% della TOSAP permanente e temporanea per la somministrazione che potrà anche ampliare gratuitamente i propri dehors per favorire il posizionamento dei tavolini, garantendo il distanziamento di sicurezza. Agevolazioni TARI, con un fondo di 400.000 euro, dedicato alle attività commerciali e agrituristiche, che in questi mesi sono state chiuse e che hanno sofferto lo stato di emergenza."

"Sono previsti, anche, interventi per il mondo degli ambulanti - prosegue Turrini - colpito da questo periodo di profonda crisi e difficoltà, con riduzione del 50% e del 60% rispettivamente per il settore alimentare e per quello non alimentare, della TOSAP. Anche l’occupazione di suolo pubblico da parte dei cantieri edili, anch’essi sospesi per l’emergenza Covid-19, verrà prorogato per due mesi a costo zero. Saranno indispensabili misure precise da parte dello Stato a supporto delle imprese e delle amministrazioni, per ricostruire e tenere in vita tutto il tessuto economico del nostro paese; ma l’intervento della Giunta Mugnai è degno di nota."

"Un intervento immediato e tempestivo, indipendente dalle manovre del Governo - conclude Turrini - è il risultato di un’amministrazione attenta alle necessità delle imprese del territorio, un gesto che dimostra la volontà di sostegno e supporto per la ripartenza. Un piccolo passo che dimostra sensibilità verso la situazione difficile che il settore commerciale e turistico si troveranno ad affrontare. Auspichiamo che nei prossimi giorni anche altre amministrazioni comunali dei nostri territori possano seguire l’esempio del comune di Figline e Incisa Valdarno."