Famiglia trova un serpente morto tra i pannolini. Intervengono i carabinieri. L'Asl chiede chiarimenti alla ditta

di Monica Campani

Il pacco di pannolini è stato sequestrato dai carabinieri. La Asl attende la risposta della ditta per agire di conseguenza



tipo di pannolini

Una famiglia valdarnese ha trovato un serpente di piccole dimensioni, morto, all'interno del pacco di pannolini del figlio. Il pacco, sequestrato subito dai carabinieri, era stato consegnato dalla ditta produttrice nell'ambito di una fornitura destinata al figlio minore.

L'Asl si è messa in contatto con la famiglia ed ha quindi chiesto alla ditta fornitrice spiegazioni sull’accaduto. La famiglia ha ricevuto una nuova dotazione di pannolini mentre l'Azienda sanitaria è adesso in attesa della risposta della ditta per assumere le iniziative conseguenti.