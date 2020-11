"Extra": la nuova Stagione dell'Auditorium Le Fornaci

di Martina Giardi

La Stagione "Extra" è la proposta online dell'Auditorium Le Fornaci che prevede un calendario di eventi nell'arco cronologico che va da novembre a gennaio





Da novembre a gennaio, l'Auditorium Le Fornaci organizza una Stagione "Extra". In programma prime, produzioni e novità del mondo culturale, a cura dell'Associazione Musicisti Aretini per la classica , di KanterStrasse per il teatro, di Macma per il cinema e di Valdarno Jazz per la musica. Il tutto è visibile gratuitamente online.

"Extra" nasce dagli avvenimenti dell'ultimo anno. "In questo momento di incertezza, sia del mondo che del futuro delle Fornaci stesse, il messaggio dal quale volevamo partire era: chissà cosa sarà", dicono gli organizzatori. La Stagione 2019/2020 doveva essere l'ultimo capitolo del bando attraverso il quale Valdarno Culture e KanterStrasse hanno gestito e curato la programmazione dell'Auditorium Le Fornaci. In seguito all'annullamento degli eventi dei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi, però, hanno avuto l'opportunità di recuperare parte della progettualità.

La programmazione dell'associazione, che durerà fino a gennaio, si intitola "Abbecedario del reale", un abbecedario per leggere, esplorare, domandarsi il reale. Per la sezione teatro due gli appuntamenti a cura di Diffusioni e KanterStrasse Teatro. L'apertura è il 6 dicembre alle ore 18 coi "I racconti del bosco" della compagnia Zaches Teatro di Luana Gremagna con l'attrice Enrica Zampetti. Lo spettacolo per bambini e adulti è legato al motivo del bosco come luogo entro cui ci si smarrisce impauriti e si va coraggiosamente alla ricerca di se stessi. Per gli appuntamenti a cura dell'Associazione Valdarno Jazz e Associazione Musicisti Aretini , l'inizio è il 13 dicembre con il concerto del VJ Collective, dal titolo "Meeting".

Qui tutte le info e il calendario completo.